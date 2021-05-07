Ретро-поезд «Победа» проследует из Балахны в Нижний Новгород 9 мая

В честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне возобновляется традиция запуска «Поезда Победы». Фото: Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

В воскресенье, 9 мая, ретро-поезд «Победа» отправится из Балахны в Нижний Новгород. Мемориальный состав сформирован из платформ с техникой военных лет, санитарного вагона и вагонов-теплушек, во главе поезда находится паровоз. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В 12:05 поезд начнет движение со станции в Балахне, а уже в 13:12 праздничный состав будут встречать на железнодорожном вокзале «Московский» в Нижнем Новгороде.

В день 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне мемориальный состав смогут увидеть ветераны и труженики тыла. В торжественной встрече поезда также примут участие горожане и представители регионального правительства.

Почти час ретро-поезд простоит на 4 пути, в 14:00 состав направится на станцию «Сортировочная». Там запланировано праздничное мероприятие ко Дню Победы – будет проведена церемония возложения цветов к памятнику воинам-железнодорожникам и состоится концерт Нижегородского Губернского оркестра.

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