Свет частично отключили в Московском районе 7 мая

В пятницу, 7 мая, в Нижнем Новгороде ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Свет отключили в пяти домах Московского района. С 08:00 и до 17:00 придется обойтись без электричества жителям домов №17, 19,21,23,25 по улице 50 лет Победы.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, вчера, 6 мая, в Сормовском районе отключали отопление, а в Приокском - свет.

А в среду, 5 мая, без света и отопления оставались в Нижегородском и Сормовском районах.

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