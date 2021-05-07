Ямочный ремонт начался на Большой Покровской. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Ямочный ремонт начался на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

«Сейчас идет подготовительный этап ямочного ремонта дороги на ул. Большой Покровской со стороны площади Лядова. Подрядные организации приступили к фрезеровке проблемных участков», - рассказал начальник управление содержания территории администрации Нижегородского района Константин Лицов.

Сейчас в районе продолжается месячник по благоустройству. Коммунальщики убирают улицы Рождественскую, Деловую, Богдановича, Гребной канал и другие. В работах задействовано 20 единиц техники и 45 дорожных рабочих.

Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде стартовал 5 апреля и продлится до 15 мая.