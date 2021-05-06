Нижегородские болельщики посетили матч Тенерифе – Страсбур Финала восьми по баскетболу

Баскетбольный поединок между испанским «Тенерифе» и французским «Страсбуром» в рамках четвертьфинала лиги FIBA состоялся в нижегородском КРК «Нагорный» 6 мая.

Незадолго до начала игры болельщики начали заполнять трибуны – это не было похоже на солд-аут, и все же людей пришло достаточно. Многие были с узнаваемыми трещотками, как и на матчах БК «НН». Некоторые болельщицы даже пришли в футболках с символикой нижегородской команды.

Первые две четверти игры прошли по сценарию испанцев – 44:34 к большому перерыву. В третьей четверти французской команде удалось «выцарапать» незначительное преимущество, которое сохранялось и в четвертой четверти. «Тенерифе» пытался отыграться, но «Страсбуру» удалось навязать овертайм – 73:73.

В дополнительное время в составе французской команды уже трое игроков не могли выйти на замену из-за избытка фолов. С трибун было слышно - «Страсбур!», и «Страсбур» действительно не хотел уступать. Даже «треха» с сиреной от соперника не повлияла на исход встречи – 86:88. Таким образом, «Страсбур» вышел в полуфинальную стадию турнира.

Напомним, «Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» и выбыл из финала восьми FIBA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Послематчевые комментарии Зорана Лукича и Андрея Воронцевича по поводу поражения от «Сарагосы» (подробности).