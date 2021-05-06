Скамейки у канатной дороги в Нижнем Новгороде высмеяли пользователи соцсетей

Публикация уже набрала 2 631 лайк. Фото: паблик «Лепра»

Необычные скамейки, установленные на площади у канатной дороги в Нижнем Новгороде, удивили пользователей интернета. Фотографиями поделились в паблике «Лепра» в социальной сети «Вконтакте».

- На берегу реки в Нижнем Новгороде поставили скамейки, которые люди сразу окрестили станком для привязки лошадей. Потому что это вообще не про сидеть. Впрочем, некоторые умудряются, - гласит подпись к посту.

За двое суток публикация набрала более 2,6 тысяч лайков и 1,5 тысячи репостов.

К слову, эти скамейки действительно не предназначены для того, чтобы на них сидели. На эти необычные конструкции нужно прислоняться, чтобы немного передохнуть и полюбоваться закатом или нижегородскими просторами.

Лавочки-«прислонялки» также можно назвать антимаргинальными, ведь они сделаны так, чтобы их нельзя было использовать в качестве «столов» любителям отдохнуть на свежем воздухе.

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