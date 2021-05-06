Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина ограничат 7 мая

В пятницу, 7 мая, с 05:00 до 23:59 движение транспорта на участке проспекта Гагарина рядом с Дворцом спорта будет перекрыто. Об этом напоминает департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода.

Так, в связи с проведением баскетбольного матча проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что «Финал Восьми» Лиги Чемпионов по баскетболу – уникальное спортивное событие для Нижнего Новгорода.

Нижегородцы могли побороться за главный трофей турнира, однако в матче, который прошёл 5 мая, баскетбольная команда «Нижний Новгород» со счетом 78:86 проиграла испанской «Сарагосе».

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