Дольщиков ЖК «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде лишили прав собственности

Владельцев квартир недостроенного ЖК «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде лишили прав собственности. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на участников долевого строительства.

Дольщики пожаловались на то, что с 15 апреля из личных кабинетов на сайте ФНС пропали данные о зарегистрированных долях в объектах недвижимости. Как оказалось, теперь правами владеет региональный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Подобные изменения обусловлены федеральным законодательством, которое предусматривает передачу недвижимости и прав другому застройщику от застройщика-банкрота.

- После введения домов в эксплуатацию фонд передаст дольщикам помещения, а после постановки домов на кадастровый учет будет возможно оформление дольщиками права собственности на них, - подчеркнули в министерстве строительства Нижегородской области.

Напомним, ранее сообщалось, что жилой комплекс «Квартал Европейский» на улице Тимирязева собираются сдать в четвертом квартале 2021 года.

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