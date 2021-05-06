Уровень воды в Волге в Нижнем Новгороде достиг неблагоприятной отметки

За последние сутки на Нижегородской ГЭС увеличили сброс воды до 6360 кубометров в секунду. Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде уровень воды в Волге 6 мая превысил неблагоприятную отметку на три сантиметра. Об этом сообщает администрация города, ссылаясь на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Это произошло из-за того, что за последние сутки на Нижегородской ГЭС увеличили сброс воды до 6360 кубометров в секунду. Уровень воды поднялся на участке реки Волги от Городца до Нижнего Новгорода и в устье Оки.

Известно, что к 8 утра в Сормовском районе уровень воды достиг критической отметки в 70 метров БС.

Такой резкий скачок уровня воды в Волге может повлечь за собой подтопление в Балахнинском районе и в Нижнем Новгороде. В связи с этим прогнозируется возникновение ЧС, связанных размывом дорог и подтоплением участков местности.

Нижегородцам, проживающим в зоне возможного подтопления, рекомендуется принять предупредительные меры: уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, аптечку, туалетные принадлежности, двухсуточный запас продуктов питания и воды; приготовить документы.

Кроме того, необходимо тщательно проверить водопропускные каналы возле домов.

В случае объявленной эвакуации нужно отключить воду, газ, электричество, потушить и закрыть печи отопления. Также стоит перенести на верхний этаж или чердак ценные вещи и предметы, чтобы их не повредила вода.

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