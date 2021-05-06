Какие улицы перекроют 9 мая 2021 в Нижнем Новгороде

Стал известен список улиц, которые перекроют 9 мая 2021 года в Нижнем Новгороде. На время военного Парада и мероприятий в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне движение транспорта запретят в центральной части города.

С 0400 до 14:00 9 мая проезд будет запрещён по Нижневолжской набережной, улице Рождественской, Зеленскому съезду (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни Нижегородского кремля), улице Широкой, Георгиевскому и Казанскому съездам, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской), Канавинскому мосту, набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печёры).

В каждом из случаев объезд организуют по прилегающим улицам.

К стати, в зоне проведения мероприятий также будет запрещена парковка и стоянка автомобилей, ограничение продлится до 14:00 9 мая. Нижегородцев предупреждают, что с 00:01 9 мая машины, оставленные на указанных территориях, будут убирать.

В это же время изменится маршрут общественного транспорта. Например, маршрутки №Т-37, Т-87 будут ходить только до остановки «Стрелка».

Путь следования автобусов № А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 будет проложен по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской.

Автобусы №А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 будут следовать по метромосту, улицам Одесской, площади Горького, улице Горького. В обратном направлении они поедут согласно этому же маршруту.

Ещё несколько автобусов №А-26, А-41, А-43, Т-18 в направлении площади Горького построят свой маршрут по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

А автобусы № А-52 и Т-24 будут ездить по улице Советской, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Изменится и маршрут пригородного автобуса №304. В Кстово он поедет через метромост, улицу Одесскую, Горького, площадь Горького, проедет по улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печерской. На Московской вокзал №304 проследует по улицам Большой Печерской, Горького, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту.

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