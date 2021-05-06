Нижегородские военнослужащие приняли участие в акции «Строфа Победы»

Нижегородские военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие во всероссийской акции «Строфа Победы». Стихотворный марафон в память героев Великой Отечественной войны проходит по всей стране с 5 по 9 мая.

Нижегородцы прочли строки из стихотворения «Хотят ли русские войны» поэта Евгения Евтушенко на площади мемориала «Горьковчане – фронту» в Нижегородском кремле.

Присоединиться к акции «Строфа Победы» может абсолютно каждый. Для этого нужно записать на видео своё прочтение стихотворения о войне, а затем опубликовать ролик в социальных сетях с хэштегами #СтрофаПобеды и #знатьчтобыпомнить.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о том, какая погода ожидается в Нижнем Новгороде на 9 мая.

Кроме того, мы рассказывали, как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде 3 мая.

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