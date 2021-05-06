Экобрусчатку на Щелоковском хуторе могут заменить после окончания гарантии

Экобрусчатку на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде могут заменить после истечения гарантийного срока. На проблемное покрытие тропиночной сети горожане напрямую пожаловались главе региона Глебу Никитину в комментариях его Instagram-аккаунта.

- После благоустройства на Щелоковском хуторе на первом озере из-за неудачной брусчатки невозможно ходить!!! Первый год ещё было возможно пройти, чтобы не подвернуть ноги, а сейчас просто ужас! Такое благоустройство нам не нужно! – возмутилась нижегородка.

На жалобу местной жительницы отреагировал лично глава Приокского района – Михаил Шатилов.

- Брусчатка пока на гарантии, после ее окончания будем рассматривать вопрос о замене, - подчеркнул мужчина.

Напомним, что вторая очередь комплексного благоустройства территории Щелоковского хутора завершилась осенью в 2019 году. Работы проводились в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», а их гарантийный срок составляет 5 лет.

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