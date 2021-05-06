Новую станцию снеготаяния построят в Нижегородском районе

В 2021 году в Нижегородском районе Нижнего Новгорода планируется построить новую станцию снеготаяния. Ее строительство обойдется примерно в 100 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде».

- В соответствии с соглашением, заключенным с «дочкой» Нижегородского водоканала, предусматривалось строительство двух станций снеготаяния – в Нижегородском и в Приокском районе. Все они были включены в одну концессию, - напомнил Юрий Шалабаев. - Во время проектирования выяснилось, что по земельному участку, который был выделен под строительство станции снеготаяния в Приокском районе, проходил газопровод. Строить там было невозможно или очень дорого, так как потребовалось бы вынести газовую трубу. Поэтому было принято решение расторгнуть эту концессию.

Правда, по словам мэра, потраченные деньги не пропали впустую. Разработанная проектно-сметная документация передана в соответствующий департамент и будет использована при проектировании новой станции снеготаяния.

- В этом году тоже в форме концессии будем строить станцию снеготаяния в Нижегородском районе. Ее мощность – семь тысяч кубометров снега в сутки, - отметил Юрий Шалабаев. - Также будем рассматривать возможность строительства второй станции снеготаяния в Советском районе, потому что та, которая есть, не справляется, и в Сормовском районе. Станцию в Нижегородском районе планируется построить уже к следующей зиме. А следующие планируем начать использовать через зиму.