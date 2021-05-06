9 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса

По данным на 6 мая, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 256 - за последние сутки умерло ещё девять нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимать восьмое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 114 человек), Санкт-Петербург (715 человек), Московская область (600 человек), Ростовская область (211 человек), Воронежская область (144 человека), Саратовская область (126 человек) и Иркутская область (124 человека).

Напомним, ранее мы сообщали, что в указ «О введении режима повышенной готовности» были внесены новые изменения. Теперь пребывающие из-за границы нижегородцы должны сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

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