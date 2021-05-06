Фестиваль «Рок Чистой Воды» пройдет в Нижнем Новгороде 24 июля

Музыкально-экологический фестиваль «Рок Чистой Воды - 2021» (12+) пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июля. Мероприятие планируется провести на площади Минина и Пожарского. Вход на концерт будет бесплатным. Об этом организаторы сообщают в социальных сетях.

Напомним, что фестиваль 2020 года должен был пройти на Нижневолжской набережной, но эту идею не удалось реализовать, так как мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. В 2021 году новую площадку для фестиваля тоже опробовать ну получится, так как на набережной проводится благоустройство к предстоящему юбилею Нижнего Новгорода.

- Неизменной остается концепция фестиваля: «Рок Чистой Воды» собирает истинных ценителей качественной музыки. Тех, кто не признает в ней границ, возрастов и ярлыков. Тех, кто ценит живую музыку, - подчеркнул оргкомитет фестиваля.

Безусловно, мероприятие будет проходить при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований для профилактики коронавирусной инфекции.

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