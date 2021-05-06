Теплоэнерго завершило реконструкцию участка магистральной теплосети на улице Белинского

АО «Теплоэнерго» завершило реконструкцию участка магистральных сетей теплоснабжения на перекрестке улиц Белинского и Ванеева. Работы проводились круглосуточно в три смены, начиная с 20:00 30 апреля. В настоящее время движение всех видов транспорта по перекрестку возобновлено в заявленный срок и в полном объеме.

Напомним, для проведения работ по реконструкции был разработан почасовой план-график, соблюдение которого круглосуточно контролировалось. Несмотря на переменчивую погоду с обильными дождями в период проведения работ, специалисты уложились в заявленные сроки.

Замена теплосети на данном участке проводилась для повышения надежности теплоснабжения в Нижегородском и Советском районах. Технологически участок магистральной сети, пролегающий под перекрестком, является гидравлическим связующим звеном, необходимым для обеспечения надежности схемы работы тепловой сети, в том числе, в период летней ремонтной кампании.

Напомним, ремонтная программа Теплоэнерго третий год верстается с расчетом перекладки не менее 5% сетей – до 100 км в год. Такой подход позволил за два года снизить общий износ сетей в зоне ответственности предприятия с 70% до 60%.