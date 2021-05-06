Отопление и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 6 мая

В четверг, 6 мая, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили отопление и горячую воду. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства с целью повысить их уровень надёжности. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

В Сормовском районе с 08:00 и до 15:00 без теплоснабжения остались жители домов по улице Черняховского(№ 16), Циолковского (№25а, 29, 27), и улице Островского (№11).

В Приокском районе с 10:00 до 16:00 обесточат дома на улице Максима Горького (№1а,3,5,7а).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, аналогичные плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, вчера, 5 мая, в домах Сормовского района отключали отопление, а в домах Нижегородского района свет.

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