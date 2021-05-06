Дождливая погода ожидается в Нижнем Новгороде на 9 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде в День Победы 9 мая. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода».

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье весь день погода будет пасмурной. Утром ожидается дождь, температура воздуха составит +8…+9, но ощущаться они будут как +5. При этом будет дуть ветер 3-4 метра в секунду. Таким образом, военный парад в Нижнем Новгороде может пройти в дождь.

Днем разогреет до +13, однако на солнце рассчитывать не приходится: по прогнозам метеорологов, весь день небо будет плотно затянуто тучами.

Ранее "Комсомолка" писала о том, как изменится движение транспорта из-за репетиций военного парада в Нижнем Новгороде. Кстати, в этом году парад пройдет на Нижневолжской набережной.