Тренер БК «НН» Зоран Лукич признан лучшим в Лиге Чемпионов

Тренер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич признан лучшим в Лиге Чемпионов. Об этом накануне сообщила Лига в своем «Твиттере».

«Позвольте представить вам тренера сезона Зорана Лукича из БК «НН», - говорится в посте.

Сербский тренер возглавил «Нижний Новгород» в 2008 году. Тогда нижегородские баскетболисты добились заметных успехов: уже по результатам второго сезона команда победила в Суперлиге Б и завоевала право участвовать в высшем дивизионе российского баскетбола. В 2014 году Зоран Лукич расторг контракт с БК «НН», но в 2017 году снова вернулся.

Вчера, 5 мая, нижегородский баскетбольный клуб выступил в «Финале Восьми» Лиги Чемпионов, который проходит в Нижнем Новгороде. «Горожане» уступили испанской «Сарагосе» со счетом 78:86. Таким образом, выступление нижегородской команды в турнире завершилось, остальные матчи пройдут без участия БК «НН».

Ранее «Комсомолка» публиковала расписание трансляций «Финала Восьми» Лиги Чемпионов по баскетболу 2021.