Движение по улице Ковровской приостановят в Нижнем Новгороде 7-21 мая

В Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта по улице Ковровской в Нижегородском районе на участке дороги напротив дома № 30к4 с 07:00 до 19:00 с 7 по 21 мая. Причина изменений движения – ремонт объекта инженерной инфраструктуры. Об этом жителей информируют в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Специалисты департамента призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, некоторые перекрытия улиц, связанные с репетицией парада Победы в Нижнем Новгороде, уже миновали , а некоторые ещё предстоят. Ранее мы подробно рассказывали об этом в статье: "Репетиция парада Победы 2021 в Нижнем Новгороде: изменение движения транспорта".

А также сообщали, что в 2021 году Парад Победы в Нижнем Новгороде пройдёт не по площади Минина, где все привыкли его видеть, а по Нижневолжской набережной. Губернатор региона Глеб Никитин объяснил, почему было принято такое решение.

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