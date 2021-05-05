Новый уникальный операционный блок открыли в клинической больнице №3 в Нижнем Новгороде

Новый уникальный операционно-реанимационный блок ввели в эксплуатацию в начале мая 2021 года в клинической больнице № 3 Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Операционный блок и реанимация являются центральным звеном процесса в любом стационаре хирургического профиля. Введённый блок в больнице №3 Нижнего Новгорода – это комплексная современная система, позволяющая за счёт высокого качества и уровня безопасности добиваться максимальной результативности в лечении пациентов. Такой комплекс призван также повысить пропускную способность и быть функциональным и удобным для сотрудников.

Для его разработки центр изучил опыт ведущих европейских клиник, в частности германских и чешских. При разработке логистики за основу были также взяты лучшие решения Производственной системы "Росатома" (ПСР), что позволит на 20% повысить пропускную способность блока. В результате, Центр реализовал высокотехнологичный инновационный проект, который соответствует лучшим мировым стандартам.

– Этот оперблок уникален не только для Нижегородской области, но и для всей страны. То, что мы здесь увидели – это госпиталь мирового уровня, соответствующий всем российским и международным требованиям по сертификации качества оказания медицинской помощи, от оснащения и работы операционной до таких деталей, как дезинфекция помещений или перемещение пациента. Более 80% пациентов, которые лечатся в Приволжском окружном медицинском центре – жители Нижегородской области, и это большой подарок для региона со стороны наших партнёров – Федерального медико-биологического агентства. Мы гордимся этим партнёрством и надеемся, что оно и дальше будет продолжаться, – резюмировал замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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