Жильцам аварийного дома на Ломоносова в Нижнем Новгороде отказали в перерасчёте

Перерасчёт стоимости изымаемых помещений в аварийном доме на улице Ломоносова, 15 в Советском районе Нижнего Новгорода не произведут. Об этом сообщили в Newsroom24 со ссылкой на городской департамент строительства и капитального ремонта.

Речь идёт о доме, построенном в 2003 году. В 2017 году в его кирпичных стенах стали появляться трещины. Произведённое обследование признало здание аварийным.

Три года назад жилой дом было решено расселить. Нижегородская мэрия провела предварительные расчёты площади земельного участка и стоимости строительства нового дома в размере 582,6 миллиона рублей. Сейчас региональный Минстрой ищет подходящий участок под застройку нового жилого дома.

По поводу выплат собственникам квартир в расселяемом доме № 15 по улице Ломоносова: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо о выделении средств из резервного фонда на расселение дома. Ответ не получен до сих пор, то есть источники финансирования и сроки расселения до сих пор не определены.

В особенности стоит обратить внимание на тот факт, что оценка стоимости жилья производилась год назад, а теперь цена недвижимости значительно возросла. В настоящий момент рыночная цена недвижимости на 18% больше. Жители аварийного дома бьют тревогу.

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