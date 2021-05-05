300 добровольцев Нижнего Новгорода готовят шествие "Бессмертный полк онлайн"

В Нижнем Новгороде 300 добровольцев готовят шествие "Бессмертный полк онлайн". 9 мая 2021 года в каждом российском регионе жители смогут увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронте и ковавших победу в тылу, в рядах онлайн-шествия "Бессмертный полк".

В правительстве Нижегородской области подчеркнули, что каждая поступающая заявка проходит обязательную модерацию, чтобы не допустить умышленного глумления над светлой памятью ветеранов. В нашем регионе эту работу координирует консультационно-методический центр, созданный на базе волонтёрского движения Мининского университета. "Волонтёры 800", волонтёрские команды нижегородских вузов и организаций, нижегородские участники ВОД "Волонтёры Победы" активно включились в реализацию проекта "Бессмертный полк онлайн".

Добровольцы работают операторами горячей линии, модераторами, модераторами-историками. Каждый волонтёр прошёл обязательное онлайн обучение.

– Более 300 нижегородских добровольцев активно участвуют в модерации заявок, поступающих для участия в онлайн-шествии "Бессмертный полк". Все волонтёры прошли предварительное обучение. Приём заявок идет на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе "Банк Памяти", а также в мини-приложениях в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Для участия в онлайн-шествии заявку необходимо подать до 10:00 7 мая, – рассказала руководитель штаба регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Нижегородской области Анна Малиновская.

Трансляция начнётся 9 мая в 15:00. Увидеть её можно будет:

- на сайте проекта 2021.polkrf.ru;

- в соцсетях;

- на телеканалах;

- в онлайн кинотеатре ОККО;

- в онлайн кинотеатре IVI.RU;

- в онлайн кинотеатре MORE.TV;

- на платформе Смотрим.ру.

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