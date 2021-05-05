11 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 5 мая, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 11 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 3 247 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране, но стоит отметить, что показатели заболеваемости значительно снизились. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, последние недели — 200, а ближайшие дни — 150. За минувшие сутки выявили 105 новых заражений.

Напомним, в регионе продлили режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок до 31 мая.

А Мелик-Гусейнов рассказал, как пройдут выпускные в Нижнем Новгороде в 2021 году. Часть коронавирусных ограничений всё же будут отменена.

Кроме того, с 1 мая нижегородцам, прибывающим из-за рубежа, нужно сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

Также отметим, что 257 тысяч жителей Нижегородского региона уже прошли вакцинацию от коронавируса.

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