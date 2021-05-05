Два городских фонтана запущены в Дзержинске

В Дзержинске запущены два городских фонтана. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

30 апреля был запущен в работу главный городской фонтан на площади Торговой в Дзержинске. Фонтан был построен в рамках регионального проекта «Вам решать!» по инициативе жителей города и при поддержке главы Дзержинска Ивана Носкова. Сейчас это самый большой и современный фонтан в городе, диаметр его чаши составляет 20 метров, подсветку его струй высотой от 2,5 до 10 метров обеспечивают более 80 антивандальных светильников.

Мероприятие по запуску фонтана посетили более 100 человек, каждый из которых отметил красоту сооружения и благоустройство площади. В течение лета главный городской фонтан будет работать в ежедневном режиме с 10:00 до 23:00, подсветка фонтана – с 19:00 до 23:00.

«Событие знаковое не знаю, как вам, а мне радостно! Оттого, что вернули утраченное, оттого, что Дзержинск становится красивым и современным городом», – поделился глава города Иван Носков в своих социальных сетях.

3 мая был запущен фонтан, построенный частным предпринимателем у ТД «Меркурий». Работать фонтан будет с 8:00 до 20:00 с возможностью увеличения рабочего времени в летнее время в зависимости от погодных условий.После установления теплой погоды будет запущен так называемый «пешеходный фонтан», не имеющий традиционной фонтанной чаши - «Торнадо» на площади Ленина.

Напомним, в этом году будет введен в эксплуатацию еще один новый городской фонтан в Центральном парке культуры и отдыха. В настоящее время ведется укладка чаши фонтана мозаикой. Инженерные сооружения фонтана были установлены в прошлом году, строительство проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».