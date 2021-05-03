Ливни продлятся в Нижегородской области в ночь на 4 мая

Сегодня, 3 мая, местами Нижегородскую область и Нижний Новгорода накрыло сильным ливнем. Как сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", те же погодные условия сохранятся и ночью с 3 на 4 мая.

В связи с этим ГУ МЧС России по Нижегородскому региону предупреждает о повышенной вероятности возникновения ЧС. Подразумевается увеличение числа ДТП, затруднения работы транспорта, нарушение работ систем ЖКХ, локальные подтопления как следствие неисправности или замусоривания ливнёвок, затопление дорог и других объектов, расположенных в низинах. Более того, сильный ливень может спровоцировать оползень, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

Вместе с тем МЧС делится с населением рекомендациями на период непогоды:

- воздержитесь от поездок по городу;

- находясь за рулём, максимально снизьте скорость;

- не пытайтесь проехать по подтопленным участкам – лучше остановитесь по обочине, не прибегая к резкому торможению, включите "аварийку" и переждите ливень;

- не спускайтесь в подземные переходы;

- постарайтесь укрыться в зданиях выше возможного уровня подтопления.

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