Ливни продлятся в Нижегородской области в ночь на 4 мая

Сегодня, 3 мая, местами Нижегородскую область и Нижний Новгорода накрыло сильным ливнем. Как сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", те же погодные условия сохранятся и ночью с 3 на 4 мая.
В связи с этим ГУ МЧС России по Нижегородскому региону предупреждает о повышенной вероятности возникновения ЧС. Подразумевается увеличение числа ДТП, затруднения работы транспорта, нарушение работ систем ЖКХ, локальные подтопления как следствие неисправности или замусоривания ливнёвок, затопление дорог и других объектов, расположенных в низинах. Более того, сильный ливень может спровоцировать оползень, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.
Вместе с тем МЧС делится с населением рекомендациями на период непогоды:
- воздержитесь от поездок по городу;
- находясь за рулём, максимально снизьте скорость;
- не пытайтесь проехать по подтопленным участкам – лучше остановитесь по обочине, не прибегая к резкому торможению, включите "аварийку" и переждите ливень;
- не спускайтесь в подземные переходы;
- постарайтесь укрыться в зданиях выше возможного уровня подтопления.
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