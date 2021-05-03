Школьники Нижнего Новгорода будут участвовать в окружном этапе интеллектуальной олимпиады ПФО Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Окружной этап интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников пройдёт с 5 по 7 мая в Пермском крае. Нижегородскую область там представят победители регионального этапа в направлениях "Робототехника", "Программирование", "Решение изобретательских задач" и "Что? Где? Когда?". Информацией об этом поделились в нижегородском областном правительстве.

В направлении "Робототехника" регион представят Дарья Чукавина и Ангелина Шилина, в "Программировании" — Татьяна Куканова и Никита Сидоров, в "Решении изобретательских задач" — Максим Шматков и Иван Сухарев, в "Что? Где? Когда?" — команда "Ave Caesar" школы № 60 Нижнего Новгорода. Её состав: Никита Горбунов, Ольга Друганкина, Светослав Лысков, Виктория Мартьянова, Влада Штин, Дмитрий Яшин.

Региональные этапы проходили в Центре развития детей и творчества Нижегородской области и в лицее-интернате "Центр одарённых детей". Оба учреждения входят в распределённую модель регионального центра "Вега".

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