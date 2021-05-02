Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Светлой Пасхи Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 2 мая, страна отмечает праздник Светлой Пасхи. По такому случаю губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона со словами поздравления:

— От всего сердца поздравляю всех православных верующих со Светлым Христовым Воскресением! В этом празднике слились все самые лучшие и красивые традиции нашего народа. Недаром этот день называют светлым. Позади зима с длинными ночами, и в свои права вступает лето. Кажется, сама природа радуется вместе с людьми.

Кроме того, Глеб Сергеевич напомнил, что Пасха всегда была символом победы света над тьмой, добра над злом и жизни над смертью. Ведь это праздник дарил и дарит людям самое ценное, что у нас есть, — надежду.

— Он помогает не сдаваться и не терять веры, — сказал Глеб Никитин. — Не случайно именно Пасху, несмотря на все ограничения, отмечали и в советское время: накрывали стол, собирали родственников, вспоминали о корнях. Эти на первый взгляд простые вещи позволяют сохранить связь между прошлым и будущем, обеспечивают непрерывность времени в сознании людей. Спустя десятилетия всё это нашло отражение в возрождении православия в России и восстановлении исторической справедливости.

В завершение своих слов, глава региона затронул тему приближающегося 800-летия Нижнего Новгорода. Он отметил, что за восемь веков в городе изменилось очень многое:

— Но мы можем быть уверены, что и столетия назад в Светлое Воскресение нижегородцы приветствовали друг друга словами: "Христос воскресе!". Наши предки также радовались Пасхе и встречали гостей. Над Волгой звучал колокольный перезвон, а храмы были полны людьми. Пусть ваше настроение будет таким же светлым в эти дни! Счастья вам и здоровья! С праздником!

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