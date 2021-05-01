20 саженцев грецкого ореха высадили в центральном парке Выксы

Житель Выксы подарил благоустроенному парку саженцы грецкого ореха. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В центральном парке культуры и отдыха Выксы высадили 20 саженцев грецкого ореха. Часть из них теперь находятся в зоне деревянных скульптур, а другая – в дендрарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такой подарок благоустроенному по нацпроекту «Жилье и городская среда» парку сделал местный житель Кирилл Пантелеев. Саженцы он самостоятельно вырастил в местном климате.

- Я очень люблю наш парки желаю, чтобы центральная территория в городе становилась только лучше, - признался горожанин.

Напомним, что парк «Лебединый рай» в Выксе был благоустроен в 2019 году. Это стало возможным благодаря победе города во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения-2018» и программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, на месте старой танцплощадки в парке построили амфитеатр, а от него проложили километровую вело-роллерную дорожку к набережной Верхнего пруда, которую тоже обновили в рамках благоустройства

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