Реверсивное движение по двум мостам введут на трассе М-7 в Кстовском районе

На федеральной трассе М-7 «Волга» введут временное ограничение движения по двум мостам – через реки Шава и Кудьма в Кстовском районе организуют реверсивный проезд. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

С 4 по 6 мая неудобства придется испытать автомобилистам, проезжающим по мосту через реку Шава, на 453 километре. Там ограничения будут действовать с 9:00 до 20:00.

Также известно, что 11 мая с 12:00 до 20:00, 12-13 мая с 9:00 до 20:00 реверсивное движение будет на 447 километре трассы, где расположен мост через реку Кудьма.

На этих двух участках движение автомобилей будет осуществляться по одной полосе, при этом максимально разрешенная скорость составит 40 км/ч. Интервал проезда будет регулироваться светофором.

- Автомобили экстренных служб пропускаются в приоритетном порядке, - отмечают специалисты.

К слову, ограничения движения связаны с плановой проверкой искусственных сооружений в рамках подготовки автодороги М-7 к летнему сезону. Рабочие будут обследовать состояние деформационных швов и других конструкций, при необходимости будет выполняться ремонт.

Нижегородских водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

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