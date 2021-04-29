Большое родительское собрание проведут Мелик-Гусейнов и Ольга Петрова 30 апреля

30 апреля в 14:00 замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов и министр образования, науки и молодёжной политики региона Ольга Петрова проведут для родителей школьников большое родительское собрание в прямом эфире в группе "Образование52" ВКонтакте.

Основными темами обсуждения станут организация летнего отдыха школьников, проведение выпускных, подготовка к ЕГЭ.

По ссылке https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_21647 спикерам можно будет задать вопрос в прямом эфире.

По результатам эфира ответа на прозвучавшие вопросы, как и на оставшиеся за рамками эфира, опубликуют на официальном сайте нижегородского министерства образования и в социальных сетях.

Напомним, чуть раньше "Комсомолка" рассказывала, в каких детских садах Нижнего Новгорода будут работать дежурные группы 4-7 мая. Мы опубликовали перечень дошкольных учреждений, которые будут принимать детей, чьи родители работают в эти дни.

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