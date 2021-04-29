Концертный зал и галерею в пакгаузах на нижегородской Стрелке построят две московские компании к декабрю 2021 Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

27 апреля определили подрядчиков, которые построят концертный зал и галерею в пакгаузах на нижегородской Стрелке. Ими стали ООО "Аэроком" и АО "Компания СпецСтройРеконструкция" – обе они зарегистрированы в Москве. Об этом сообщили в нижегородском региональном правительстве.

Выбранные компании имеют большой опыт в сфере комплексного оформления технологических систем театрально-зрелищных мероприятий. В число их реализованных проектов входят концертные залы Мариинского театра, Московского международного Дома музыки, Центрального киноконцертного зала "Россия", Академической филармонии в Москве, историческая и новая сцены Большого театра России и многие другие значимые объекты. Они проектировали и строили здания и сооружения из металлоконструкций различной степени сложности, в том числе концертные и выставочные залы.

Стоимость работ на нижегородских пакгаузах составит 659 миллионов рублей. Проект осуществят за счёт внебюджетных средств. Срок окончания работ по условиям закупки – декабрь 2021 года. Договор рассчитывают заключить к 1 мая.

В правительстве региона напоминают, что внутри пакгаузов планируется разместить концертный зал на 600 человек и галерейное пространство. Конструкции будут некапитальными и не создадут дополнительной нагрузки на пакгаузы, а подчеркнут их уникальность.

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