Перехватывающие парковки на 1600 мест появятся в Нижнем Новгороде к 2030 году

В Нижнем Новгороде появятся перехватывающие парковки на 1600 мест. Их разместят в областном центре до 2030 года в рамках долгосрочной программы развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, который провёл вчера, 28 апреля, заседание Гордумы.

Сейчас в городе действуют бесплатные парковки на 800 машиномест на улице Акимова в микрорайоне "Мещерское озеро" и у станции метро "Комсомольская" на 324 машиноместа. Их строили к чемпионату мира по футболу, прошедшему в 2018 году.

В перспективе на ближайшие 9 лет их должны дополнить парковка на 500 мест рядом с автостанцией "Верхние Печёры", парковки на 400 мест у железнодорожной станции "Варя" и на площади Сенной, а также парковка на 300 машиномест у станции метро "Парк Культуры".

Напомним, мы рассказывали, почему нижегородцы против переименования улицы Стрелка в Александро-Невскую.

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