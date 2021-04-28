64 придомовые территории подтопило в Уренском районе Нижегородской области – в МЧС региона рассказали, что сейчас это самая сложная обстановка в Нижегородской области. Специалисты МЧС установили это в ходе ежедневного мониторинга, в данном случае – авиаразведки на вертолёте МИ-8 МЧС России. Сегодня, 28 апреля, в авиаразведке принял участие замначальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) Роман Низов.

На вертолёте они облетели северную часть региона:

– Прогнозируется стабилизация обстановки и дальнейшее снижение уровня воды. Эвакуация населения не требуется, в связи с чем в пункте временного размещения никто не находится, – сказал Роман Викторович.

Для принятия управленческих решений результаты авиапатрулирования проанализировали специалисты.

Напомним, чуть ранее мы рассказывали, что вот-вот наступивший май сулит немалое количество осадков Нижегородскому региону. Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева сделала официальный прогноз на майские праздники 2021 года.

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