ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» наградило лучших работников в области эффективного производства и развития культуры безопасности

Одним из победителей стал фильм, созданный отделом промышленной безопасности и охраны труда предприятия

22 апреля в офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») состоялась Церемония вручения работникам предприятия сертификатов LSS (Lean Six Sigma) и конкурсных наград ПАО «ЛУКОЙЛ». Еще 14 работников предприятия получили сертификаты, подтверждающие квалификацию «Зеленый пояс» по данной методологии. Программа «Лин шесть сигм» реализуется в Компании с 2014 года и направлена на повышение эффективности бизнес-процессов предприятий. Участники Программы проходят специальное обучение, разрабатывают свои предложения, подтверждают их практическими испытаниями. Проекты, получившие квалификацию, направлены на улучшение эффективности работы производственных объектов предприятия.

Кроме того, в рамках Церемонии были отмечены победители Конкурсных программ Компании «ЛУКОЙЛ», направленных на развитие культуры безопасности, популяризации знаний в области промышленной безопасности и охраны труда. По итогам двух из них (Второго Конкурса видеороликов по промышленной безопасности и Первой международной интеллектуальной игры по промышленной безопасности и охране труда) работники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» были отмечены памятными корпоративными дипломами и грамотами. Одним из победителей стал фильм, созданный отделом промышленной безопасности и охраны труда предприятия, посвященный мерам безопасности и профилактике заболевания коронавирусом.

«Награды, которые сегодня вручаются- это подтверждение того, что на нашем предприятии работают не только профессионалы, но и неравнодушные к процессам завода, его эффективному развитию и надежной работе специалисты. Хочу поблагодарить всех авторов проектов за глубокие знания, активность, стремление к победе» - отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» А. Богданов.