Пьяный нижегородец угрожал медикам зажигалкой в форме пистолета

Утро 27 апреля началось с досадного инцидента в поликлинике № 35 Советского района – там пьяный нижегородец устроил скандал и принялся угрожать медикам предметом, похожим на пистолет.

- В 8:30 утра поступило сообщение в отделение полиции о том, что в медицинском учреждении Советского района мужчина с пистолетом угрожает убийством, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Прибывшие на место происшествия полицейские, задержали 20-летнего мужчину, на которого указали очевидцы происшествия. При себе у него была обнаружена газовая зажигалка в форме пистолета.

Как оказалось, мужчина был сильно пьян. Это же подтвердили результаты медицинского освидетельствования. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.