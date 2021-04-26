Новый ФОК построят на стадионе «Красная Этна» в Нижнем Новгороде осенью 2021 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят на стадионе «Красная Этна» в Ленинском районе.

На территории стадиона «Красная Этна» в Нижнем Новгороде построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Окончание строительства запланировано на осень 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новый ФОК появится в рамках реализации национального проекта «Демография». Здесь обновят беговые дорожки, установят хоккейную коробку с искусственным покрытием для игры в мини-футбол и воркаут-площадку со спортивными тренажерами.

В настоящее время уже подготовлен проект по сносу аварийных зданий, находящихся на территории стадиона.

– Местные жители очень хотят, чтобы это место было благоустроено, потому что этот стадион является не только спортивным объектом, но и местом отдыха жителей, - рассказала нижегородка Янетта Барышникова. – Здесь гуляют мамы с колясками, катаются на велосипедах дети, школа проводит уроки физкультуры.

В этом году также будет обновлен стадион «Чайка» в Автозаводском районе. Там пройдет реконструкция футбольного поля, двух хоккейных площадок, теннисной площадки и самого здания.

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