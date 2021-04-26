Пожар произошел в отделе полиции в Нижнем Новгороде

Здание отдела полиции загорелось в Нижнем Новгороде днем в понедельник, 26 апреля 2021 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Сообщение о задымлении в доме №3 по улице Ивана Романова поступило в 13:10. На место выезжали силы и средства нижегородского пожарно-спасательного гарнизона. Как выяснилось, в подвальном помещении отдела полиции произошло короткое замыкание электропроводки. Обошлось без последующего горения, однако в целях безопасности из здания были эвакуированы 68 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина случившегося в настоящее время устанавливается.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются палы травы - по данным фактам возбуждены уже десятки уголовных дел. Во всех случаях причиной стал человеческий фактор.