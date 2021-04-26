Начальника отдела муниципального учреждения в Сарове подозревают в мошенничестве

Руководитель отдела муниципального учреждения «ДЭП» в Сарове подозревается в злоупотреблении должностных полномочий. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в марте 2021 года начальник отдела использовал в своих целях информацию о том, что в городе будут проводиться электронный аукцион на содержание объектов уличного благоустройства. С целью наживы мужчина от имени МУ «ДЭП» помог подрядной организации знакомого выиграть контракт.

Ущерб за причиненный вред составил сумму более 700 тысяч рублей.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование по этому делу продолжается.

Напомним, что в Нижнем Новгороде также продолжается расследование дела по подозрению депутата Заксобрания в мошенничестве. Мужчина подозревается в преступной схеме при строительстве жилого дома в Дзержинске.

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