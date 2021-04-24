Нижегородская область стала первой в привлечении жителей к распределению бюджета – доложил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин во время всероссийского совещания первому заместителю председателя Совета Федерации России, секретарю Генерального совета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку и министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину.

В Нижегородской области действуют три программы инициативного бюджетирования, то есть жители напрямую, в ходе голосования, решают, на что пойдут бюджетные деньги. Это рейтинговое голосование за территории для благоустройства в рамках федпроекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", региональный проект "Вам решать!" и муниципальный проект "Моя инициатива".

– Наша основная цель – привлечь к голосованию как можно больше жителей, с которыми мы сможем продолжать общение не только по проектам благоустройства, но и по другим темам, важным для региона. "Единая Россия" поддерживает все проекты инициативного бюджетирования. Наш партактив и депутатский корпус принимают самое активное участие, помогают вовлекать жителей в процесс принятия решений, – сказал Глеб Никитин.

– Важно реализовывать этот проект вместе с людьми, чтобы жители участвовали на всех этапах: не только голосовали и выбирали общественные пространства, но и привлекались к их исполнению, к контролю самих работ, – добавил Андрей Турчак.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров поблагодарил Нижегородский регион за передачу портала "Голос За" для формирования на его базе общефедеральной платформы za.gorodsreda.ru.

Ранее мы рассказывали об одном из пунктов голосования за благоустройство в Нижнем Новгороде.

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