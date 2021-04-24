Благоустройство Стрелки к 800-летию города началось в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородскую Стрелку начали благоустраивать к 800-летию Нижнего Новгорода. Работы ведутся в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". Как сообщили в пресс-службе областного правительства, уже к августу этого года территория будет благоустроена и открыта для посещения.

— Стрелка — одно из ключевых мест Нижнего Новгорода, которое имеет историческое значение и большой культурный потенциал. Территория была закрыта более 80 лет. К юбилею города мы не только откроем её для посещения, но и создадим новое общественное пространство, — заверил зампредседателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Заказчиком этих работ является АНО "Центр 800". Их стоимость составит 197,5 миллиона рублей. Комплексный контракт на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы заключили на основе проведённых закупочных процедур с ООО "Инжиниринг групп". В данный момент на объекте проходят демонтажные работы. Для них задействовали 10 рабочих и 3 единицы техники.

Также примечательно, что концепцию благоустройства Стрелки разработали студенты ННГАСУ, а до профессионального уровня её довели архитекторы ИРГСНО. Она предполагает создание на объекте сети тропинок, озеленение, установку малых архитектурных форм, комфортной городской мебели и освещения. Также оборудуют систему водоотводных устройств и точки подключения к электричеству для НТО.

А тестовое наполнение территории поможет выявить, какие сценарии использования этой зоны будут наиболее популярны у нижегородцев. Мыс Стрелки отведут под сезонные функции: летом там будет концертная площадка, зимой — каток. Там же будет расположен амфитеатр.

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