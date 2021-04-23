Территорию Стрелки начали благоустраивать в Нижнем Новгороде

На Стрелке началось благоустройство территории к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: Среда 800

Строители приступили к благоустройству территории Стрелки к 800-летию Нижнего Новгорода. Общественное пространство обновят в рамках инфраструктурной программы «Среда 800». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Горожане и гости города смогут увидеть обновленную Стрелку уже в августе этого года.

- Стрелка – одно из ключевых мест Нижнего Новгорода, которое имеет историческое значение и большой культурный потенциал. Территория была закрыта более 80 лет. К юбилею города мы не только откроем ее для посещения, а создадим новое общественное пространство, - подчеркнул министр культуры региона Олег Беркович.

Согласно концепции, здесь создадут новую дорожно-тропиночную сеть, установят малые арт-объекты, лавочки, урны и освещение. Также плданируется провести озеленение, но с учетом сохранения и восстановления существующих ландшафтных композиций.

Мыс Стрелки может послужить концертной площадкой в летний сезон и катком в зимний. Перед пакгаузами есть возможность расположить временные экспозиции.

На эти цели выделена сумма в размере 197,5 миллионов рублей. В настоящее время на территории Стрелки трудятся 10 рабочих и 3 единицы техники, ведутся демонтажные работы.

- Активация и легкое благоустройство в 2021 году - это подход, когда мы проверяем сценарии использования территории, - поделилась директор ИРГСНО Дарья Шорина.

Напомним, что идеи по временному обновлению территории разработали студенты ННГАСУ совместно с Институтом развития городской среды Нижегородской области.

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