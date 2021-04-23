Сувенирный магазин к 800-летию Нижнего Новгорода открылся 23 апреля

На Большой Покровской открыли флагманский магазин «Нижний 800». Фото: Юлия Горшкова, ИА «Время Н»

Сегодня, 23 апреля, на Большой Покровской состоялось торжественное открытие магазина фирменной продукции 800-летия Нижнего Новгорода. В мероприятии приняли участие региональный министр культуры Олег Беркович и мэр города Юрий Шалабаев.

Нижегородцам не только представили флагманский магазин «Нижний 800», но и талисманов празднования юбилея – олененок Нино и дятел Гора приехали на Большую Покровскую на кабриолете «Победа».

- В магазине очень большой ассортимент - всем рекомендую! Невозможно уйти без покупок. Я купил талисманы 800-летия и книгу о первом трамвае, - рассказал о своём впечатлении Юрий Шалабаев. - Ещё приобрел майку тоже с изображением трамвая - буду в ней гулять, когда не на работе. Обязательно приду в магазин с детьми и, думаю, не один раз.

Внутри магазина есть несколько тематических залов и зон. В частности, одно из помещений отсылает к архитектурным символам Нижнего Новгорода и историческим событиям, а другое – к речной тематике. Ещё один зал посвящен авиационной тематике и, конечно же, легендарному летчику Валерию Чкалову.

В центральном зале особое внимание уделено Ивану Кулибину и Максиму Горькому. Здесь основная тематика - книги, изобретения и народные художественные промыслы. Не смогли обойти стороной и такие исторические фигуры, как Минин и Пожарский, им тоже посвящен отдельный зал. При оформлении магазина не забыли и о легендарных автомобилях «Группы ГАЗ».

Так, в магазине «Нижний 800» нижегородцы смогут приобрести магниты, значки, кружки, игрушки, а также одежду и головные уборы из капсульных коллекций. Ещё одна особенность заключается в том, что в магазине будет работать экскурсовод, который будет рассказывать об истории города и известных нижегородцах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!