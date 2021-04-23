Директора депкульта Нижнего Новгорода Романа Беагона отправили под домашний арест

Директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Романа Беагона отправили под домашний арест – чиновник обвиняется в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, в декабре 2020 года по указанию обвиняемого его подчиненным был заключен договор на изготовление десяти информационных стендов на сумму 1 миллион 205 тысяч рублей, однако до настоящего времени обязательства по договору так и не исполнены, а стенды не изготовлены. При этом само мероприятие, для которого были нужны стенды, прошло еще с 13 по 18 декабря 2020 года.

- При этом, по указанию обвиняемого подписаны акты о якобы выполненных работах, в которых внесены заведомо недостоверные сведения, и после этого индивидуальному предпринимателю перечислялись денежные средства, - отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Свою вину Роман Беагон не признал. Расследование уголовного дела продолжается.