Более 300 фасадов отремонтируют в Нижнем Новгороде к 800-летию

К 800-летию Нижнего Новгорода в городе планируется отремонтировать 309 фасадов и 116 крыш. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, это в девять раз больше, чем в прошлом году, и почти в 10 раз больше, чем в 2019 году. Большая часть ремонтируемых объектов – 184 фасада и 98 крыш – находятся в хоне ответственности Фонда капитального ремонта, еще 125 фасадов и 18 крыш относятся к городской администрации. Всего обновленные крыши и фасады получат 271 многоквартирный дом, а также 26 объектов индивидуального жилищного строительства, 14 нежилых зданий и 11 объектов культурного наследия.

- Нижний Новгород – город красивой архитектуры, у нас есть много и современных зданий, и домов, построенных несколько веков назад. Думаю, нижегородцы поддержат нас в стремлении привести в порядок и жилые дома, и здания, в которых находятся организации, - отметил мэр Юрий Шалабаев.