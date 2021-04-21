Нижегородскую станцию аэрации реконструируют в рамках федпроекта "Оздоровление Волги"

Проект комплексной реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА), которая отвечает за приём и биологическую очистку канализационных стоков Нижнего Новгорода и Бора, почти завершён. Уже в этом году его отправят на госэкспертизу. Реконструируют станцию в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". За последние годы проходила модернизация отдельных этапов очистки воды, но только полная реконструкция позволит сооружениям работать в соответствии с современными нормами очистки сточных вод.

– Построенные ещё в 1974 году сооружения были спроектированы под более щадящие нормативы на сброс и преимущественно для очистки хозяйственно-бытовых, а не промышленных стоков, – пояснил начальник НСА Сергей Солтан. – Основная часть загрязняющих веществ, в том числе нефтепродукты, тяжёлые металлы (никель, цинк, марганец и т.д.), фторид-ионы, поступают на очистные сооружения от промышленных предприятий города, которые не соблюдают установленные нормативы для состава сточных вод.

Реконструкция позволит НСА многократно улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в Волгу, снизить выбросы в атмосферный воздух до минимума, а также в разы сократить объёмы осадков.

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