"Бессмертный полк"-2021 пройдёт в режиме онлайн в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Традиционная международная акция памяти "Бессмертный полк" в 2021 году пройдёт на территории Нижегородской области в режиме онлайн. Об этом сообщили в нижегородском региональном отделении общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

В прошлом году марш уже проходил в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки. Трансляция длилась порядка 20 дней, её увидело около 25 миллионов человек по всему миру, около 3 миллионов заявок подали из разных стран. В связи с высоким уровнем интереса к такому формату "Бессмертного полка" было принято решение повторить онлайн-шествие в 2021-м.

В нынешнем году марш пройдёт за один день: общую трансляцию разобьют по регионам, чтобы в день 9 Мая в каждом уголке России могли увидеть своих родных и близких.

– Разработчики "Бессмертного полка онлайн"-2021 учли все пожелания пользователей в минувшем году и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие, начиная от регистрации в личном кабинете и заканчивая организацией трансляции 9 Мая. Приём заявок уже начался на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе "Банк Памяти", а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, – рассказала руководитель штаба регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Нижегородской области Анна Малиновская.

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