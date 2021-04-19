Завод спецавтомобилей за 150 млн рублей построят в Нижнем Новгороде

Завод специального автотранспорта построят в Нижнем Новгороде за 150 миллионов рублей. Инвестировать создание новой производственной площадки будут Корпорации развития региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Для нового проекта подобран участок в Автозаводском районе, в непосредственной близости от действующего производства и основных транспортных узлов города, - отметил генеральный директор «Корпорации развития» Тимур Халитов.

На заводе будут изготавливать автомобили скорой медицинской помощи, школьные автобусы, автомобили для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями и многое другое.

Заявка от компании ООО «Промышленные технологии» на выделение участка под инвестпроект уже отправлена на рассмотрение совета по земельным и имущественным отношениям. Реализация проекта позволит создать 200 новых рабочих мест.

Известно, что реализация проекта запланирована на 2020-2021 годы.

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