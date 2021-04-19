Все 334 «умные остановки» заработают в Нижнем Новгороде в июне

В настоящее время ещё 27 современных остановочных павильонов не подключено к коммуникациям.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Летом 2021 года в Нижнем Новгороде заработают все 334 «умные остановки». Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Илья Штокман.
В настоящее время ещё 27 современных остановочных павильонов не подключено к коммуникациям. Это связано с тем, что не в каждом месте размещения есть возможность подсоединить остановку к сети подземным способом. Известно, что эта проблема будет решена уже к июню.
К слову, отсутствие надземных линии связи обусловлено проектом «Чистое небо», который призван сократить число проводов на улицах Нижнего Новгорода.
- Город получил современные остановочные павильоны, которые информируют о расписании движения общественного транспорта, при этом из бюджета не было потрачено ни копейки, – подчеркнул председатель постоянной комиссии Гордумы Денис Миронов.
Напомним, что в своё время пилотную версию «умной остановки» опробовала корреспондент «Комсомолки».
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