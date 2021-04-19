Особый противопожарный режим действует в Нижегородской области с 19 апреля

С 19 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Однако же на землях лесного фонда режим начнет действовать позже: в южных районах – с 22 апреля, в северных – с 29 апреля.

Глава региона отметил, что с населением важно проводить не только разъяснительную работу, но и штрафовать за нарушение пожарной безопасности.

– Практически все случаи возникновения пожаров связаны с человеческим фактором, с безответственностью людей, с неосторожным обращением с огнем во время пала травы и сжигания мусора, - пояснил глава региона. – Когда речь идет о жизни и здоровье людей, просто призывать их к сознательности – недостаточно.

Только за эти выходные в регионе зарегистрировано 145 случаев возгораний сухой травы, среди которых 15 произошли в самом Нижнем Новгороде. Так, за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности уже были привлечены 3 должностных лица и 128 граждан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!