Бесплатные экскурсии на электричках состоятся в Нижнем Новгороде 23 и 24 апреля 2021 года

Бесплатные экскурсии по маршруту нижегородской городской электрички (Московский вокзал – Мыза) состоятся в столице Приволжья 23 и 24 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Экскурсии будут посвящены тематике Великой Отечественной войне и истории российских железных дорог. Так, в пятницу, 23 апреля 2021 года, с 16:15 до 17:32 пассажирам расскажут о бронепоездах «Илья Муромец» и «Козьма Минин», о подвигах самоотверженных железнодорожников и о вкладе горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне. Зарегистрироваться на эту экскурсию можно здесь.

В субботу, 24 апреля 2021 года, с 16:15 до 17:32 пройдет экскурсия об истории российских железных дорог – в частности, об истории создания Московского вокзала и музея «Паровозы России», о первых проездных билетах и пассажирских вагонах и о многом другом. Регистрация на экскурсию проходит здесь.

Экскурсионное сопровождение бесплатное, но пассажирам нужно будет приобрести билет на саму электричку. Стоимость проезда составляет 60 рублей для взрослых, 30 рублей для учащихся и ветеранов труда, и 15 рублей – для детей от 5 до 7 лет.